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Серебренников выдвинут на премию «Золотая маска» в трех номинациях

Культура

Режиссер может получить награду за режиссерскую работу и сценографию

Москва, 1 ноября 2018, 01:04 — REGNUM  Обвиняемый в хищении бюджетных средств режиссер Кирилл Серебренников был выдвинут на театральную премию «Золотая маска» в трех номинациях, сообщает официальный сайт премии, на котором опубликован шорт-лист.

Он может получить награду за режиссерскую работу и сценографию спектакля «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре» и за сценографию балета «Нуреев», премьера которого состоялась в Большом театре.

Напомним, в мае 2018 года Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста обвиняемому в хищении бюджетных средств режиссеру Кириллу Серебренникову. Также суд подтвердил все решения предыдущей инстанции. Серебренников подозревается в крупном хищении на сумму 133 млн рублей.

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Дело Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центра»
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