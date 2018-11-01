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Forbes представил рейтинг самых высооплачиваемых мертвых знаменитостей

Культура

За прошедший год умершие знаменитости получили доходы в размере $628 млн

Вашингтон, 1 ноября 2018, 00:43 — REGNUM  Журнал Forbes составил рейтинг из 13 знаменитостей, чье творчество до сих пор приносит наиболее высокий доход после смерти их самих. Первую строчку в рейтинге занял американский певец Майкл Джексон, «заработавший» за прошедший год $400 млн.

Второе место в рейтинге занял еще один музыкант — Элвис Пресли, его доходы за прошедший год составили $40 млн. На третьей строчке разместился американский спортсмен-гольфист Арнольд Палмер с доходами в $35 млн долларов.

Как подчеркивают авторы рейтинга, всего за прошедший год умершие знаменитости получили доходы в размере $628 млн, что вдвое больше, чем годом ранее. Лидер рейтинга, Майкл Джексон, по версии Forbes, с момента своей смерти по настоящее время «заработал» $2,4 млрд.

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