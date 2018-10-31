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На ремонт Биржи в центре Петербурга потратят более 300 млн рублей

Культура

Здание хотят приспособить под Музей геральдики

На ремонт Биржи в центре Петербурга потратят более 300 млн рублей
Дарья Драй © ИА REGNUM
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, 31 октября 2018, 18:07 — REGNUM  Государственный Эрмитаж объявил конкурс на реставрацию здания Биржи на Стрелке Васильевского острова Санкт-Петербурга. Здание, где ранее много десятилетий располагался Центральный военно-морской музей, с 2014 года находится в распоряжении Эрмитажа.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», Эрмитаж готов выделить на реставрацию здания Биржи максимальную сумму в 323 млн 889 тыс. 652 рублей.

Согласно техзаданию, будущему победителю конкурса необходимо отреставрировать фасады и крышу здания, восстановить его гидроизоляцию и отремонтировать инженерные сети. Итоги конкурса подведут в ноябре.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после реставрации в здании Биржи может быть открыт филиал Эрмитажа — Музей геральдики.

В центральном зале Биржи планируется разместить картины, знамена, штандарты, флаги. Экспозиция Музея геральдики расположится по периметру, на первом и втором этажах. В здании можно будет проводить празднование Дня России, Дня российской гвардии, вручение государственных наград, принятие воинской присяги и другие мероприятия.

Здание Биржи построено в начале ХIХ века по проекту архитектора Тома де Томона. В 1939—2014 годах в нем находился Центральный военно-морской музей.

Читайте ранее в этом сюжете: Музей геральдики в здании Биржи в Петербурге откроется не раньше 2019 года

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