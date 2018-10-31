В Переславле обещают трудоустроить сокращаемых библиотекарей

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:45 — REGNUM Работники библиотечной системы Переславля-Залесского не потеряют работу в результате реорганизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 библиотекарей Центральной городской библиотеки им. Малашенко получили уведомления о сокращении с 1 января 2019 года. Также стало известно, что еще одного библиотекаря сократят в библиотеке Александра Невского.

В правительстве области объяснили это реорганизацией, которая проходит в результате слияния Переславля-Залесского и сельских поселений бывшего Переславского района. В округе создается централизованная библиотечная система, куда войдут библиотеки города и района. Как сообщили в правительстве, и. о. главы города Валерий Астраханцев встретился с библиотечными работниками и рассказал о предстоящих изменениях.

«Мы провели разъяснительную беседу со всеми работниками библиотечной системы. Сейчас идут вопросы окончательного становления нового учреждения. В ближайшие два месяца работники получат предложения о работе в новой организации. Более того, хочу подчеркнуть, что форма работы центральной библиотечной системы позволит непосредственно муниципальным учреждениям привлекать внебюджетные средства. Которые пойдут на развитие и дополнительно в премиальный фонд», — приводит правительство Ярославской области слова и. о. главы города Переславля-Залесского Валерия Астраханцева.

В правительстве области поддерживают реорганизацию библиотек, начатую местными властями.

«Департамент культуры Ярославской области создание централизованной библиотечной системы в Переславле-Залесском поддерживает. Такая организация работы библиотечных учреждений существует в большинстве муниципальных районов области. Она эффективна и позволяет предоставлять населению более широкий спектр услуг», — сообщила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.