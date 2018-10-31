Фанаты выпустили «официальный трейлер» фильма «Мстители 4: аннигиляция»

Лос-Анджелес, США, , 16:32 — REGNUM Поклонники киновселенной Marvel собрали все слухи о фильме «Мстители 4» и при помощи 3D-анимации сделали собственный «официальный трейлер» будущей картины. Ролик был опубликован 30 октября на портале Screen Rant.

По мнению издания, сам факт появления подобного продукта показывает, как сильно фанаты ждут от студии новой информации о фильме. В итоге им надоело сидеть сложа руки, и они решили выпустить собственный трейлер, в основу которого легла неподтверждённая информация о сюжете картины режиссеров Энтони и Джо Руссо.

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Напомним, студия пока что не подтвердила официальное название картины (ожидается, что она будет называться «Мстители 4: аннигиляция»). Когда выйдет её первый трейлер, также неизвестно. Но есть шанс, что Marvel выпустит его в ноябре 2018 года, поскольку аналогичным образом компания поступила с трейлером фильма «Мстители 4: война бесконечности».

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