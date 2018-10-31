В Екатеринбурге в 2019 году создадут музей художника Виталия Воловича

Екатеринбург, , 17:24 — REGNUM В Екатеринбурге будет создан музей художника и почётного жителя города Виталия Воловича. На данный момент власти подыскивают подходящее здание.

Открыть музей планируется в 2019 году.

«Мы подбираем варианты для размещения дома-музея. И мы очень рассчитываем, что к августу следующего года, ко дню рождения Виталия Михайловича, все это будет сделано. Мы подбираем помещение, которое бы по площади подходило, ищем, чтобы оно было в центре города», — цитирует заявление министра культуры Свердловской области ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, художник Виталий Волович скончался в Екатеринбурге 20 августа 2018 года. Ему было 90 лет.

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Работы мастера находятся в Государственном музее изобразительных искусств, Третьяковской галерее, Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, а также в музеях и галереях Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Саратова и многих других городов. Также картины художника представлены и в зарубежных художественных музеях.

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Отметим, что вопрос об увековечивании памяти о Виталии Воловиче ранее уже обсуждался региональными властями. В частности речь шла о возможном создании памятника в Екатеринбурге.

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