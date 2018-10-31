Музей истории Ярославля сохранит свое назначение — правительство региона

Ярославль, , 16:31 — REGNUM Музей истории города Ярославля будет передан на уровень региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия Ярославля приняла решение отказаться от собственного музея. Городские власти обратились в областное правительство с просьбой принять учреждение культуры. В правительстве обещают, что сохранят его профиль.

Это даст музею новые возможности развития в рамках формирования культурной и туристической привлекательности Ярославской области. В настоящее время прорабатываются все вопросы передачи учреждения на областной уровень… Необходимо позаботиться о развитии новых форм музейной деятельности, новых предложениях, интересных для современного человека. Но важно также и сохранить активную музейную деятельность в знаковом месте, на красивой Волжской набережной, в сердце Ярославля», — сказал заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

Что будет с сотрудниками музея, зданиями и экспозициями, в областном правительстве пока не поясняют. Прецеденты передачи культурных учреждений были и раньше. Так в 2016 году городские власти передали региону культурно-просветительский центр имени Терешковой.

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