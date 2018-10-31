Среда, 31 Октября 2018 года
18:20:13 МСК

Музей истории Ярославля сохранит свое назначение — правительство региона

Культура

Город отдает музей области

Музей истории Ярославля сохранит свое назначение — правительство региона
Иллюстрация: Страница музея в Facebook
Музей истории Ярославля

Ярославль, 31 октября 2018, 16:31 — REGNUM  Музей истории города Ярославля будет передан на уровень региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия Ярославля приняла решение отказаться от собственного музея. Городские власти обратились в областное правительство с просьбой принять учреждение культуры. В правительстве обещают, что сохранят его профиль.

Это даст музею новые возможности развития в рамках формирования культурной и туристической привлекательности Ярославской области. В настоящее время прорабатываются все вопросы передачи учреждения на областной уровень… Необходимо позаботиться о развитии новых форм музейной деятельности, новых предложениях, интересных для современного человека. Но важно также и сохранить активную музейную деятельность в знаковом месте, на красивой Волжской набережной, в сердце Ярославля», — сказал заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

Что будет с сотрудниками музея, зданиями и экспозициями, в областном правительстве пока не поясняют. Прецеденты передачи культурных учреждений были и раньше. Так в 2016 году городские власти передали региону культурно-просветительский центр имени Терешковой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле готовятся «оптимизировать» Музей истории города

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие инфраструктуры учреждений культуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить