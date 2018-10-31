Появилась информация о продолжении подводного хоррора «Мег: Монстр глубины»

Лос-Анджелес, США, , 15:51 — REGNUM Фильм ужасов «Мег: Монстр глубины» про гигантскую акулу, главную роль в котором исполнил Джейсон Стейтем, может получить продолжение. Об этом 30 октября сообщил портал Screen Rant.

Продюсер Кэтрин Сюйцзин Ин в интервью журналистам сообщила, что съемки сиквела запланированы и сейчас проект находится на «самой ранней стадии» реализации. Она отметила, что сейчас его участники прикладывают все усилия к тому, чтобы информация о фильме держалась в тайне. Другие СМИ сообщили, что продюсер Бель Эйвери, работавшая над созданием первой картины, уже приобрела права на продолжение.

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Напомним, при бюджете $130 млн фильм «Мег: Монстр глубины» режиссёра Джона Тёртлтауба смог собрать в США более $142 млн. Сумма общемировых сборов картины составила более $527 млн.

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