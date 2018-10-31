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Netflix продлил анимационный сериал «Конь БоДжек» на шестой сезон

Культура

Голос персонажу подарил актёр Уилл Арнетт

Netflix продлил анимационный сериал «Конь БоДжек» на шестой сезон
Цитата из анимационного сериала «Конь БоДжек». США
Конь БоДжек

Нью-Йорк, США, 31 октября 2018, 15:33 — REGNUM  Компания Netflix приняла решение продлить на шестой сезон анимационный сериал «Конь БоДжек». Об этом 30 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Стоит отметить, что на сайте Rotter Tomathoes пятый сезон этого шоу получил 100%-й рейтинг. При этом критики дали сериалу в целом 92%, а зрители — 94%. По мнению издания, этот анимационный сериал для взрослой аудитории является одним из самых быстрорастущих комедийных проектов Netflix.

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Напомним, конь БоДжек — антропоморфный актёр, который когда-то был звездой популярного ситкома. Он живет в Лос-Анджелесе и в какой-то момент сталкивается с кризисом среднего возраста. Голос персонажу подарил актёр Уилл Арнетт.

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