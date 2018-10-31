Forbes назвал пятёрку лучших фильмов ужасов 2018 года

Вашингтон, , 15:29 — REGNUM Картина «Реинкарнация», ставшая полнометражным дебютом режиссёра Ари Астера, названа лучшим фильмом ужасов по версии американского журнала Forbes. В рейтинг вошли киноленты, вышедшие в прокат в 2018 году.

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«Безобидная 78-летняя старушка, страдающая деменцией и другими расстройствами личности, умерла. Смерть матери главной героини Энни Грэхем, казалось бы, ничем не грозит, кроме скорби близких. Как говорится, ничто не предвещало, но зло уже поселилось в этом доме», — такова фабула фильма.

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Роли в картине сыграли Тони Коллетт, Гэбриел Бирн, Милли Шапиро и Алекс Вулф.

Второе место в рейтинге занял триллер «Тихое место». События картины развиваются в постапокалиптическом будущем. Следом идёт комедия «Простите за беспокойство», слэшер «Хэллоуин» и научно-фантастический фильм с элементами хоррора «Аннигиляция».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году лучшим в рейтинге фильмов ужасов стал фильм «Сырое», созданный французским режиссером Джулией Дюкорно. Такую версию рейтинга представил американский журнал Rolling Stone. На втором месте списка оказался фильм режиссера Джордана Пила «Прочь», на третьем — «Гончие любви» (режиссер Бен Янг).

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