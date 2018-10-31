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Хлоя Морец и Джек О`Коннел снимутся в фильме о Бонни и Клайде

Культура

В основу картины ляжет книга писателя Джеффа Гуинна

Лос-Анджелес, США, 31 октября 2018, 15:12 — REGNUM  Хлоя Грейс Морец и Джек О`Коннел сыграют Бонни и Клайда в будущем фильме режиссёра Кике Маильо «Любовь это оружие» (Love Is A Gun). Об этом 30 октября сообщил портал Deadline.

В основу картины ляжет книга писателя Джеффа Гуинна «Вдвоем ко дну: правдивая и нерассказанная история Бонни и Клайда». Над созданием её сценарной адаптации работали Шелдон Тёрнер («Мне бы в небо», 2009) и Джонн Ньюман (сериал «Нарко»). Ожидается, что производство фильма стартует в начале 2019 года.

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Напомним, последней актёрской работой Хлои Морец стала роль Фрэнсис в фильме «Объятия лжи». В 2017 году вышел фильм «Тюльпанная лихорадка», в котором Джек О`Коннел сыграл Уильяма, жениха служанки главной героини. Кике Маильо известен зрителям по фильму «Ева: Искусственный разум» (2011).

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