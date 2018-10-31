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Мэтт Дэймон и Джимми Киммел снова подшутили друг над другом

Культура

От которого в итоге пострадал Бен Аффлек

Вашингтон, 31 октября 2018, 14:11 — REGNUM  Известная история взаимных шуток Мэтта Дэймона и Джимми Киммела получила очередное продолжение, когда звезды шоу-бизнеса пришли на бейсбольный матч и заняли соседние места. Их совместную фотографию опубликовал портал Mashable.

https://twitter.com/mashable/status/1057256831154831360

Дэймон и Киммел болеют за разные команды, поэтому они надели футболки разных цветов. Всё бы ничего, но на каждой из них была размещена надпись «Я с тупым» и стрелка, указывающая на оппонента. Вместе с ними посмотреть матч пришел Бен Аффлек. В какой-то момент он оказался между телезвездой и коллегой по цеху, в результате флешмоб Дэймона и Киммела приобрел новый смысл.

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Напомним, Мэтт Дэймон и Джимми Киммел жестко шутят друг над другом уже много лет. Всё началось в 2006 году, тогда Дэймон должен был появиться в эфире шоу известного ведущего. Однако Киммел так долго представлял актёра, что «съел» тем самым все выделенное эфирное время. Считается, что он сделал это специально.

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