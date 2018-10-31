Спорт, концерт и крестный ход: в Екатеринбурге отпразднуют 4 ноября

Екатеринбург, , 14:13 — REGNUM В Екатеринбурге на празднование Дня народного единства запланирована обширная программа. В городе пройдёт митинг-концерт, окружной фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств, а также традиционная церемония приёма в ряды Юнармии школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Также в программе мероприятий культурные и образовательные акции, выставки, концерты, информационные и культурно-просветительские программы. Как сообщил заместитель губернатора Павел Креков, торжественный приём в ряды Юнармии пройдёт в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история», а также в регионе будет проведён «Большой этнографический диктант».

По словам министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, в рамках окружного фестиваля спортивных единоборств будут проведены состязания, фестиваль граффити, вставка военной техники и спортивной экипировки, а также сдача норм ГТО.

Помимо прочего в Екатеринбурге 4 ноября пройдёт крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на крови.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Екатеринбурге 4 ноября запланировали свои акции местные националисты. Они намерены провести на Уралмаше «Русский марш», который завершится митингом у кинотеатра «Заря».

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