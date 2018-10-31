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Пушкинский музей отметит Halloween «НЕобыкновенным концертом»

Культура

Будет показан мультфильм под знаменитые «дьявольские» мелодии

Пушкинский музей отметит Halloween «НЕобыкновенным концертом»
Михаэль Вольгемут. Пляска смерти. 1493

Москва, 31 октября 2018, 13:26 — REGNUM  31 октября в Мемориальной квартире Святослава Рихтера на Большой Бронной в Москве — филиале Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина — состоится музыкальное представление «Halloween, или НЕобыкновенный концерт». Александр Зенин подготовил «дьвольскую» программу для озвучивания такого страшного мультфильма как «Пляска скелетов» Уолта Диснея. Кроме мелодий из других ужастиков, прозвучат и классические произведения на тему дня — «Похоронный марш марионетки» Шарля Гуно, «Пляска смерти» Камиля Сен-Санса, «Дьявольский галоп» Чарльза Уильямса и «Вальс призраков» Софьи Белоусовой. По мнению устроителей, это добавит очаровательной «чертовщинки» приятному вечеру.

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Культурная хроника
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