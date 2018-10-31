Фильм ужасов «Полароид» может не выйти в прокат

Лос-Анджелес, США, , 13:13 — REGNUM Фильм ужасов «Полароид» режиссёра Ларса Клевберга столкнулся с очередными проблемами. Первый республиканский Банк (First Republic Bank), который финансировал создание фильма пытается наложить запрет на его показы. Об этом 30 октября сообщил журнал Variety.

Банк утверждает, что компания Lantern Entertainment, которая намерена выпустить картину в прокат, на самом деле не обладает правами на её распространение. Руководство банка настаивает на том, что все доходы от проката фильма должны пойти на погашение долга компании Weinstein Co. в размере $5,3 млн. Представители банка заявили журналистам, что Lantern Entertainment пытается продать его залоговое имущество, которым она в действительности не владеет.

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Напомним, изначально производством картины занималась компания скандально известного продюсера Харви Вайнштейна. Около года назад она начала процесс банкротства. Впоследствии её активы за $289 млн приобрела Lantern Entertainment.

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