В Москве проходит выставка экспрессивного хоррора «Глаза в темноте»

Москва, , 12:59 — REGNUM В рамках празднования страшного и мистического праздника Хэллоуин в московском Тайм-клубе «Убежище» проходит выставка художницы Светланы Калинкиной «Глаза в темноте». В экспозицию вошли на удивление обаятельные, дружелюбные и очень одинокие монстры и ужастики всех видов и мастей. В основном, работы созданы по знаменитым фильмам и романам, таким как «Заклятье», «Байки из склепа», «Оно» и многим других, относящимся к жанру «экспрессивного хоррора». Только с злодеями Калинкиной хочется познакомиться и подружиться.