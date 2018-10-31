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В Москве проходит выставка экспрессивного хоррора «Глаза в темноте»

Культура

Монстров художницы Светланы Калинкиной очень хочется утешить

Москва, 31 октября 2018, 12:59 — REGNUM  В рамках празднования страшного и мистического праздника Хэллоуин в московском Тайм-клубе «Убежище» проходит выставка художницы Светланы Калинкиной «Глаза в темноте». В экспозицию вошли на удивление обаятельные, дружелюбные и очень одинокие монстры и ужастики всех видов и мастей. В основном, работы созданы по знаменитым фильмам и романам, таким как «Заклятье», «Байки из склепа», «Оно» и многим других, относящимся к жанру «экспрессивного хоррора». Только с злодеями Калинкиной хочется познакомиться и подружиться.

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Культурная хроника
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