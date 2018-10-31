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Звезда «Города воров» снимется в фильме «Кинг-Конг против Годзиллы»

Культура

Ожидается, что на большие экраны он выйдет в 2020 году

Лос-Анджелес, США, 31 октября 2018, 11:59 — REGNUM  Ребекка Холл («Город воров», «Железный человек 3») присоединилась к актерскому составу фильма «Кинг-Конг против Годзиллы», который снимет режиссёр Адам Уингард. Об этом 30 октября сообщил журнал Variety.

https://twitter.com/Variety/status/1057351884456054784

Таким образом, актриса составит компанию на съемочной площадке Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), Александру Скарсгарду («Тарзан. Легенда»), Джулиану Деннисону («Дедпул 2») и Брайану Тайри Генри («Отель «Артемида», сериал «Атланта»). Стоит отметить, что это будет уже четвертый голливудский фильм про огромных монстров. Ожидается, что на большие экраны он выйдет в 2020 году.

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Напомним, фильм «Годзилла» Гарета Эдвардса вышел в 2014 году, в 2017 году вышла лента Джордан Вот-Робертса «Конг: Остров черепа». Премьера картины «Годзилла 2» запланирована на 31 мая 2019 года, её снимает Майкл Догерти.

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