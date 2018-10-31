Песня «Атланты» Александра Городницкого стала гимном Эрмитажа

Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге официально объявил о том, что отныне официальным гимном прославленного музея будет песня известного барда Александра Городницикого «Атланты». Соглашение между автором и генеральным директором мирового художественного собрания Михаилом Пиотровским было подписано накануне. Отныне каждое заметное мероприятие в стенах музея будет начинаться с этой песни. Напомним, что она была написана в 1963 году и посвящена массивным статуям, так называемым атлантам, «поддерживающим» портик Нового Эрмитажа. По утверждению Михаила Пиотровского, ни одному музею еще не было посвящено музыкальное произведение, и теперь Эрмитаж первый имеет свой официальный гимн.