Санкт-Петербург, 31 октября 2018, 11:03 — REGNUM Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге официально объявил о том, что отныне официальным гимном прославленного музея будет песня известного барда Александра Городницикого «Атланты». Соглашение между автором и генеральным директором мирового художественного собрания Михаилом Пиотровским было подписано накануне. Отныне каждое заметное мероприятие в стенах музея будет начинаться с этой песни. Напомним, что она была написана в 1963 году и посвящена массивным статуям, так называемым атлантам, «поддерживающим» портик Нового Эрмитажа. По утверждению Михаила Пиотровского, ни одному музею еще не было посвящено музыкальное произведение, и теперь Эрмитаж первый имеет свой официальный гимн.
Песня «Атланты» Александра Городницкого стала гимном Эрмитажа
Теперь все официальные церемонии, будь то выставки или Дни культуры, будут начинаться с исполнения этой песни
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