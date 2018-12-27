Искусство снобизма

Дмитрий Тёткин, , 10:33 — REGNUM

То, что история — царица всех наук, ясно хотя бы потому, что если приделывать к слову «история» другие слова, то перед нами автоматически появляется заявка на бестселлер или хотя бы фундаментальное исследование. Давайте проверим: «история зеркала», «история чтения», «история меланхолии», «история безумия», «история велосипеда», «история цензуры», «история уродства», «история истории»… Попробуйте определить, какие книжке уже написаны, а какие нет? Это не шутка. Часть этих книг вы можете легко найти. Однако среди разнообразия историй возникают порою скорее антропологические исследования в популярном ключе. Книжка, которая перед нами, — одна из попыток такого рода. История спеси.

«История спеси» забавна написана. Иногда кажется, что здесь отразилась не только сумма курьёзных исторических фактов и сюжетов, но и словно бы «самоучитель менеджемента» с его «кейсами» и «случаями из жизни». Что-то вроде «как общаться со снобами и завоёвывать друзей среди них». Явно, что авторы книжки приделывают ей, как собаке — пятую ногу, почти практическое измерение, мол прочитаете и поймёте, как вам жить дальше…

Сложно даже подступиться к столь обьёмной теме как «снобизм». Особенно будучи снобом. Есть здесь и про «языковой снобизм» (мы все говорим иногда «недостаточно правильно для других», а часто сами «считаем, что лучше знаем, какие языковые нормы и как должны соблюдаться», причём это связано часто с «хорошим образованием» или даже «социальным положением»). Есть в книге и менее очевидное: и про «гордыню в античной трагедии», и про нарциссизм. И про истории социальной несправедливости (особенно для нашей страны это душещипательно читать). Есть тут и про национальный и культурные различия. Будет и про финское («лучшее») образование и сауны. И даже более того, про проблему «европоцентризма» и вообще всякого кулика, который хвалит своё болото…

Тема «снобизма» позволяет задуматься о многих вещах. О подробностях частных характеров (притчей во языцах становится снобизм модных деятелей культуры, особенно художников, но и критиков тоже. Даже больше.) Однако интересно задуматься о типах снобизмах, его сортах. Как человек, иногда сталкивающийся с самыми снобскими творческими кругами, спешу заметить, что стоит взять микроскоп, как мир даже, казалось бы, простейших, предстаёт сложным и удивительным… Как научиться «понимать снобизм», а уж тем более «как-то с ним обходиться»? Вообще для меня одни из самых интересных направлений мысли — это те, где мы учимся различать. Движемся от этикетки и ярлыка к частностям и подробностям, от плаката к полутонам. От «знаю» к «не знаю, но задумываюсь». Эта книжка вряд ли даст исчерпывающий ответ про снобизм, но станет первым шагом для тех, кому это интересно…

Разумеется, самым интересным может показаться именно переход «от личностей» к «государствам». Дело это тёмное, но в книжке вы найдёте размышления о снобизме и надменности. Мекки, Китая (Серединое царство), Иерусалима (который почему-то в центре карт до сих пор). Про Германию и её представления о том, кто там лучше всех. И практических способах этот снобизм реализовывать даже не будем… В наши дни мы можем найти, что в «горячих точках» исторического процесса, например Украине, постоянно происходят попытки «найти новую идентичность»… Учебники переписаны, акценты переставлены. В книжке почти ничего нет про «американский мир», и «американский образ жизни», и «град на холме», но и про это можно подумать. Стоит ли говорить про отношение человека как царя природы к животным и природе вообще? В книге этого снобизма нет, но и про это тоже можно поразмышлять…

Интересно, что мы почти никогда не думаем про историю культуру в нормальном состоянии. Нам кажется, что мы априорно лучше, чем «они». Мы просто живём так, как положено. Человеку свойственно доверять той версии мира, где он и его общество, племя, семья, редакция, группа, класс по определению лучше других… Только сломы вскрывают парадоксальность и сложность этих тектонических плит. Вскрываются чьи-то окаменелые кости, наскальные надписи, пыльные архивы, надписи на стенах туалетов Древнего Рима.

В новейшей истории России после крушения Советского Союза (независимо — считать ли это поражением в холодной войне или естественным процессом развития\деградации страны) мы можем наблюдать общество, где одновременно сосуществуют самые противоречивые ошмётки «исторических идентичностей». Давайте вспомним про «блатные номера» и «мигалки», «малиновые пиджаки», «золотые цепи», «виллы на условной Рублёвке», «православных чекистов», «либеральных фашистов», «профессиональных патриотов», «коммунистических капиталистов», «бомжей и беспризорников», «новых хозяев жизни», «коррумпированных борцов с коррупцией», «креативный класс» и так далее и тому подобное… В каждом клубе свой фейс-контроль, свой язык, свои коды. В том числе по принципу свой/чужой. Своя мелодия высокомерия. Симфония спеси. Аранжировка надменности.

При этом зачастую снобизм вовсе не выражается столь уж однозначно. Давайте подумаем, например, о «гуманистической демократической риторике» либерала или даже попытках «филантропии» олигархов. Для английского высшего света, например, уважительное отношение к слугам вполне себе знак превосходства. В России с этим как-то проще. Конюшни. Пенсионные реформы. Стойла. Скотобойни. Скотные дворы. В России нет культуры утончённого снобизма. Одна «номенклатура» сменяется другой. Кнут и кормушка остаются неизменными. Кому-то достаётся место у…

В этом смысле сложно не согласиться с тем, что мы можем даже открыть «музей снобизма» в истории «нашей» Родины. Кавычки здесь объясняются тем, что считать, что это одна и та же родина для миллиардеров и «новых голодных и рабов» как-то не слишком получается. Короче говоря, пора заканчивать эту затянувшуюся рецензию, пока не договорился до экстремизма. Что я и пытаюсь сделать. Мои личный интерес как читателя в этой книжке — прежде всего попытка «расколдовать» снобизм, найти какой-то веер возможного его понимания. Быть снобом прекрасно, но если можно быть только им, то это становится скучноватым.

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