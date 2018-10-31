Викинги: правдивая история работорговцев и насильников

Михаил Пустовой, , 09:51 — REGNUM

О них сложили так много легенд, что истина спряталась так глубоко, что отделить ее от неправды стало трудно. Фантазии летописцев, ущемленные национальные мифы и абстрактное мышление кабинетных историков сплелись между собой, породив глупость. А викинги приплывали, сея ужас, и уходили, уводя белых рабов на мусульманские рынки. И хотя они много где основывали колонии, но практически не оставили следов в европейской культуре, кроме ужесточения нравов и методов ведения войны, как в Ирландии. Но тем не менее их боги и руны волнуют людей в наши дни. Викинги — это посредственные мореходы, которые грабили друг друга, они были лживыми политиками и добрыми крестьянами. «Люди севера. История викингов» — это незаурядное исследование английского ученого Джона Хейвуда.

Как ни странно, но разбойничьим отрядам, состоящим в основном из датчан и норвежцев, дала отпор самая децентрализованная страна Европы. В опорном городе викингов — Дублине, ничего не напоминает о многовековом пребывании в нем скандинавов. Даже на уровне генетики. Хаос из сотни с чем-то ирландских королевств измотал пришельцев в кровавой резне. Кельты сносили пленным головы — тем, кто вывозил целые деревни их сородичей на продажу. Люди были одной из главных целей викингов, помимо грабежей и принуждения к дани. Купленных мужчин арабы кастрировали, а над женщинами совершали надругательства. А на Балтике рейды викингов аукнулись им обратной монетой — венеды громили датские бухты, заполняя свои поселения рабами.

Теорию о походах на юг как о реакции северян на навязывание христианства, популярную среди романтиков старой Скандинавии, автор даже не рассматривает. Бесчинства Карла Великого их встревожили, но с таким же упорством норманны обрушивались и на славян-язычников, как и на христиан. Викинги охотно крестились — новообращенному полагалась в дар льняная рубашка. А их короли обращали народ в модную веру мечом, заменяя ритуальные жертвоприношения с изнасилованиями рабынь новой религиозной свирепостью. И уже спустя поколение норвежцы шли на бой с тираном, славя Христа. Принципиальных язычников среди скандинавов, за исключением Швеции, было немного, а церковь не противилась тому, чтобы кресты украшались рунами хитрых северных богов. Впрочем, некоторые принимали и ислам.

Викинги за два века неоднократно покоряли монархии Англии, основали пиратские королевства на Мэне, Гибридах, Оркни и Шетландских островах и получили от франков Бретань и Нормандию. В топонимике Британии пестрят скандинавские корни, а в войнах, что шли на острове, на стороне колонистов-норманнов сражались англичане. Но пираты с легкостью грабили друг друга и продавали свои услуги христианам, защищая их от топоров других скандинавских вождей. Те, кто осел во Франции, через два-три поколения именовали себя французами. Таким был Вильгельм Завоеватель, который с невероятной и для Средних веков жестокостью превращал Англию в выжженную землю, а уцелевших людей — в рабов и нищих. А норманны Северных островов были ассимилированы кровью их гэльских матерей; последнюю их колонию норвежская корона попросту продала Шотландии.

Викинги имели огромное влияние на экономику, основав множество факторий, включая анклавы на землях, ставших Русью; и, кстати, читать Хейвуда поклонникам нелепой «Повести временных лет» не рекомендуется. Но из морской торговли скандинавов легко вытеснила немецкая Ганза. А из всех земель, куда ступала нога норманна, их культура устояла только в Исландии и на Фарерских островах. В Исландии норвежцы, накрав себе жен в Ирландии, вырубили леса и после похолодания климата прозябали в бедности семь веков. Богатая гренландская колония, где жило до 4 тысяч человек, тихо вымерла — ее зеленые луга покрыли льды, а женщины и домашний скот погибли раньше чопорных мужчин. И да — викинги открыли Америку.

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