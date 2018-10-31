Среда, 31 Октября 2018 года
11:33:58 МСК

Фанаты Marvel обсудили новость о сериале про Сокола и Зимнего Солдата

Культура

Известие было встречено поклонниками киновселенной по-разному

Лос-Анджелес, США, 31 октября 2018, 09:49 — REGNUM  Фанаты киновселенной Marvel бурно отреагировали в соцсетях на новость о том, что компания Disney решила выпустить ограниченный сериал для таких персонажей как Зимний Солдат и Сокол. Об этом 31 октября сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/MrAdamHolmes/status/1057433182415466496

https://twitter.com/akaspidey/status/1057437347116187648

Они начали выдвигать теории о том, что это будет за сериал, и чем в нём будут заниматься герои. Согласно некоторым предположениям, они выступят в роли оппонентов, а главной темой шоу будет шпионаж. Стоит отметить, что новость была встречена поклонниками по-разному, многих из них она озадачила, некоторые отнеслись к ней скептически.

https://twitter.com/UberKryptonian/status/1057432298273030144

Читайте также: Создатель фильма ужасов «Оверлорд» снимет новую версию «Флэша Гордона»

Напомним, роль Сокола в киновселенной Marvel исполняет Энтони Маки, а Зимнего Солдата играет Себастиан Стэн. Оба персонажа появились в последнем фильме Marvel «Мстители: война бесконечности».

Читайте ранее в этом сюжете: Художник Marvel показал первоначальный образ Звездного Лорда

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинокомикс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить