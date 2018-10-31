Фанаты Marvel обсудили новость о сериале про Сокола и Зимнего Солдата

Лос-Анджелес, США, , 09:49 — REGNUM Фанаты киновселенной Marvel бурно отреагировали в соцсетях на новость о том, что компания Disney решила выпустить ограниченный сериал для таких персонажей как Зимний Солдат и Сокол. Об этом 31 октября сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/MrAdamHolmes/status/1057433182415466496

https://twitter.com/akaspidey/status/1057437347116187648

Они начали выдвигать теории о том, что это будет за сериал, и чем в нём будут заниматься герои. Согласно некоторым предположениям, они выступят в роли оппонентов, а главной темой шоу будет шпионаж. Стоит отметить, что новость была встречена поклонниками по-разному, многих из них она озадачила, некоторые отнеслись к ней скептически.

https://twitter.com/UberKryptonian/status/1057432298273030144

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Напомним, роль Сокола в киновселенной Marvel исполняет Энтони Маки, а Зимнего Солдата играет Себастиан Стэн. Оба персонажа появились в последнем фильме Marvel «Мстители: война бесконечности».

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