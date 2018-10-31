Художник Marvel показал первоначальный образ Звездного Лорда

Лос-Анджелес, США, , 09:24 — REGNUM Художник Чарли Вэн, работавший над созданием образа Звездного Лорда из фильмов «Стражи галактики» выложил в сеть концепт-арт, демонстрирующий первую версию костюма персонажа. Изображение было опубликовано на Twitter-странице сотрудника Marvel.

https://twitter.com/imcharliewen/status/1056938200407539712

Вэн пояснил, что в своей первоначальной версии костюм Питера Джейсона Квилла был более похож на тот, что представлен в комиксах. Стоит отметить, что на концепт-арте изображена не только маска, которую Квилл носит в фильмах, но и фирменный шлем Звездого Лорда.

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Напомним, ранее режиссёр Джо Руссо сказал, что Звездный Лорд на самом деле является «испорченным персонажем», поскольку в действительности он перенес много страданий: в возрасте 10 лет его похитили пираты, он потерял собственную мать и вынужден был убить своего отца. Создатель фильма «Мстители: война бесконечности» пояснил, что одновременно этот момент является для персонажа очень важным.

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