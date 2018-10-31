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В Москве впервые пройдут концерты вокального квартета Il Divo

Культура

В рамках турне Timeless Tour вокальная группа даст два концерта в Москве

Москва, 31 октября 2018, 08:55 — REGNUM  31 октября в «Крокус Сити Холл» и 1 ноября в Московском международном Доме музыки пройдут концерты блестящей вокальной группы — мужского квартета Il Divo. Коллектив проводит эти выступления в рамках программы поддержки выпуска седьмого альбома Il Divo — Timeless.

Квартет Il Divo в 2006 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесас как самый успешный коммерческий международный поп-проект. На счету коллектива 30 млн проданных альбомов, 160 наград в более чем 35 странах мира. Каждый из участников интернационального квартета, собранного британским продюсером Саймоном Коуэллом, обладает великолепный оперным голосом.

Квартет поет, а капелла, но даже без инструментального сопровождения легко удерживает интерес публики на протяжении нескольких часов. В московскую программу войдут знаменитые композиции европейских музыкантов, которые будут исполнены в оперном стиле.

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Культурная хроника
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