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Музей Востока в Москве откроет тайны женской красоты в Азии

Культура

На выставке будет представлено 400 предметов искусства из разных стран

Москва, 31 октября 2018, 08:36 — REGNUM  31 октября в Музее Востока в Москве пройдет выставка «Восток. Другая красота». Она станет еще одним мероприятием, приуроченным к 100-летию со дня основания знаменитого собрания. Главная тема экспозиции — женская красота: ее понимание и художественное осмысление в разных странах и разными культурами. 400 экспонатов — живопись и графика, костюмы и ювелирные украшения, предметы декоративно-прикладного искусства — воссоздадут для посетителей образ и уклад жизни восточных женщин. Выставка расскажет о том, как менялось представление о женской красоте в странах Центральной и Юго-Восточной Азии, на Кавказе, в Китае, Корее, Японии.

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Культурная хроника
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