Создатель фильма ужасов «Оверлорд» снимет новую версию «Флэша Гордона»

Лос-Анджелес, США, , 08:22 — REGNUM Режиссёр Джулиус Эйвери, недавно закончивший снимать фильм ужасов «Оверлорд», возьмётся за перезагрузку фантастической франшизы «Флэш Гордон». Об этом 30 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1057375361925824512

Изначально планировалось, что должность режиссёра займёт Мэттью Вон, он присоединился к проекту ещё в 2015 году. По новой информации, Вон продолжит над ним работу, но в качестве продюсера. Джулиус Эйвери не только займет кресло режиссёра, но и напишет к будущей картине сценарий.

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Напомним, картина «Оверлорд» выйдет на экраны кинотеатров США 9 ноября 2018 года. Её сюжет расскажет о том, как во время Второй мировой войны американским диверсантам, оказавшимся в тылу нацистов, придется столкнуться с последствиями их паранормальных экспериментов.

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