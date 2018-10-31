В Китае скончался мастер романов в жанре боевых искусств Цзинь Юн

Гонконг, Китай, , 08:18 — REGNUM Знаменитый китайский писатель Чжа Лянъюн, более известный широкому кругу читателей, как Цзинь Юн скончался в одной из больниц Гонконга в возрасте 94 лет, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.

Чжа родился в 10 марта 1924 года в города Хайнин провинции Чжэцзян, после чего в 40-е годы переехал в Гонконг. В 1955 году он опубликовал свой первый роман, посвященный боевым искусствам «Книга и меч: записи о добре и ненависти», под псевдонимом Цзинь Юн.

Роман получил бешеную популярность и стал первым из пятнадцати крайне популярных романов про боевые искусства, опубликованных писателем. Последней работой стала книга «Записки об олене и треножнике», опубликованная в 1972 году.

Романами Чжа вдохновлялись создатели кинофильмов, телесериалов, радиодрам, спектаклей, видеоигр, а также продуктов прочих творческих направлений в течение десятилетий. У писателя появились последователи и подражатели по всему миру. Его работы были переведены на корейский, английский, японский, французский, вьетнамский, индонезийский и прочие языки. На русский язык была частично переведена книга «Смеющаяся гордость рек и озер».