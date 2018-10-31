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Лидер Rammstein приехал в московскую больницу за Светланой Лободой

Культура

Увидеть певицу Линдеманну удалось лишь в день ее выписки из медицинского учреждения

Москва, 31 октября 2018, 07:12 — REGNUM  Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн прилетел в Москву, чтобы забрать из больницы певицу Светлану Лободу. Об этом пишет портал Super.

Отмечается, что фронтмен Rammstein прилетел в столицу России, отложив на несколько дней съемки нового музыкального клипа коллектива. Сообщается, что увидеть певицу Линдеманну удалось лишь в день ее выписки из лечебного учреждения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября стало известно, что украинская певица Светлана Лобода была экстренно госпитализирована и прооперирована в связи с обострившимся почечным недомоганием.

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