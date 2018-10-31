На востоке Китая завершился V Всемирный буддистский форум

Путянь, Китай, , 05:52 — REGNUM Пятый Всемирный буддистский форум завершился в городе Путянь в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.

Рекордное число буддистов в количестве порядка тысячи человек, среди которых есть ученые из 55 стран мира, приняли участие в трёхдневном мероприятии. Форум был организован совместно Ассоциацией буддистов Китая и Ассоциацией по культурным и религиозным связям Китая.

Глава Ассоциации по культурным и религиозным связям Китая Ван Цзуоань заявил, что его ведомство намерено продолжить развитие форума, постепенно превращая его в самый влиятельный механизм обменов между буддистами всего мира, а также в голос мирового буддизма.

Напомним, что Всемирный буддистский форум был инициирован буддистскими кругами материкового Китая, Тайваня, Гонконга и Макао в 2005 году. В последнее время одной из неотъемлемых тем мероприятия ялвяется «Новый шелковый путь», а также защита мирового буддистского культурного наследия.

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