Наоми Уоттс исполнит роль в приквеле «Игры престолов»

Вашингтон, , 00:41 — REGNUM Английская актриса Наоми Уоттс исполнит одну из ролей в приквеле «Игры престолов», сообщает журнал Variety.

Какую именно роль исполнит Уоттс, пока не разглашается, известно лишь, что ее персонаж будет «обаятельной аристократкой, скрывающей страшную тайну». Сценаристом приквела является Джейн Голдман. События нового сериала развернутся за несколько тысяч лет до событий «Игры престолов».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября актер сериала «Игра престолов» Питер Динклейдж заявил, что один из главных героев саги — Тирион Ланнистер — может погибнуть в конце восьмого сезона. По его словам, история Тириона получила очень хороший финал.

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