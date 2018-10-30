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Скончался автор советских мультфильмов об Айболите и капитане Врунгеле

Культура

Давид Черкасский умер в возрасте 86 лет

Скончался автор советских мультфильмов об Айболите и капитане Врунгеле
Траурная свеча

Киев, 30 октября 2018, 20:09 — REGNUM  В возрасте 86 лет 30 октября скончался советский режиссер, художник-мультипликатор Давид Черкасский, написал украинский олигарх Александр Меламуд на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, режиссер скончался после того, как два месяца пролежал в реанимации после инсульта.

«До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна», — написал Меламуд.

Давид Черкасский (1931−2018) — советский режиссер и сценарист, автор таких известных мультфильмов, как «Доктор Айболит», «Приключения капитана Врунгеля», и двухсерийного фильма «Остров сокровищ». В 2010 году получил почетное звание «Народный артист Украины».

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