Наводнение в Венеции: повреждены два гобелена Хуана Миро

Венеция, Италия, , 18:01 — REGNUM Два гобелена работы Хуана Миро в одном из венецианских музеев были повреждены вследствие наводнения в ночь с понедельника на вторник, 30 октября, сообщает Televenezia.

Гобелены находились на выставке и были размещены так, что их края касались пола. Из-за наводнения вышла из строя канализация и был затоплен весь этаж здания.

Смотрители узнали о происшествии около полуночи и провели всю ночь, пытаясь высушить гобелены. Эти работы продолжаются до настоящего времени.