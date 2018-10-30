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Наводнение в Венеции: повреждены два гобелена Хуана Миро

Культура

Из-за наводнения вышла из строя канализация и был затоплен весь этаж здания, где располагались работы

Венеция, Италия, 30 октября 2018, 18:01 — REGNUM  Два гобелена работы Хуана Миро в одном из венецианских музеев были повреждены вследствие наводнения в ночь с понедельника на вторник, 30 октября, сообщает Televenezia.

Гобелены находились на выставке и были размещены так, что их края касались пола. Из-за наводнения вышла из строя канализация и был затоплен весь этаж здания.

Смотрители узнали о происшествии около полуночи и провели всю ночь, пытаясь высушить гобелены. Эти работы продолжаются до настоящего времени.

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