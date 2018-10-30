В сеть выложили веселую пародию на трейлер фильма «Капитан Марвел»

Лос-Анджелес, США, , 17:56 — REGNUM В сеть выложили веселую пародию на трейлер предстоящего фильма «Капитан Марвел». Видео получило название «Капитал марвел». Странный Трейлер». Оно было опубликовано 30 октября на портале Comicbook.

Автор ролика смешал в нём всё, что только было возможно, в частности, в кадре присутствуют персонажи из анимационного сериала «Южный парк», фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» и других известных проектов. В него вставлены сцены из сериала «Доктор Кто» и шутки по поводу компании Netflix. При помощи компьютерных технологий создатель видео объединил знаковые моменты культовых фильмов.

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Напомним, русскоязычный трейлер фильма «Капитан Марвел» студия Marvel выложила в сеть 18 сентября 2018 года. На сегодня он набрал уже более 2 млн просмотров. Премьера картины в России должна пройти 7 марта 2019 года.

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