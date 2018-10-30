Шедевры мирового кинематографа можно бесплатно посмотреть в сети «Москино»

Москва, , 16:14 — REGNUM Со 2 по 5 ноября в сети кинотеатров «Москино» в рамках проекта «Синематека «Москино» будут бесплатно демонстрироваться шедевры мирового кино: все ленты были сняты с 1932 по 2010 годы. Всего таких картин более пяти с половиной тысяч. Отныне несколько дней каждый месяц поклонники киноискусства могут посмотреть такие легендарные ленты как «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна, «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана, «Семь самураев» Акиры Курасавы, «Брак по-итальянски» Витторио Де Сика, «Восемь с половиной» Федерико Феллини и многие другие.