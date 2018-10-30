Режиссёр «Плохой партии» снимет фэнтези-триллер «Кровавая луна»

Лос-Анджелес, США, , 15:50 — REGNUM Режиссёр Ана Лили Амирпур намерена снять фильм «Кровавая луна» (Blood Moon), в котором снимутся Кейт Хадсон («Как отделаться от парня за десять дней») и Крэйг Робинсон (сериалы «Офис», «Призраки»). Об этом 29 октября сообщил портал Bloody Disgusting.

К ним также может присоединиться актер Зак Эфрон («Папе снова 17», «Спасатели Малибу», «Величайший шоумен»). В центре повествования новой картины будет находиться сбежавшая из психиатрической клиники девушка, которая обладает странными и опасными способностями. Отмечается, что создателей фильма вдохновили приключенческие фэнтэзи-ленты 80-х и 90-х годов XX века. Саундтрек фильма будет состоять из композиций разных жанров, начиная от хеви-метала и заканчивая итальянским техно.

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Напомним, Ану Лили Амирпур зрители знают по таким инди-картинам, как «Плохая партия» и «Девушка возвращается одна ночью домой». В 2018 году она сняла десятый эпизод сериала «Легион», который выходил на телеканале FX.

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