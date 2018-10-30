«Красный маршрут»: в Ульяновске открылась выставка в честь Мао Цзэдуна

Ульяновск, , 15:23 — REGNUM Ульяновске открылась выставка, посвящённая 125-летию со дня рождения основателя компартии Китая, бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна. Выставка стала первым совместным проектом Ленинского мемориала и мемориального дома Мао Цзэдуна из провинции Хунань. Представлено более ста стендов, посвященных жизни, творчеству и политической деятельности китайского политика, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора Сергея Морозова.

В рамках 125-летия со дня рождения Мао Цзэдуна в течение всего года создавалась выставка «В Китае родился Мао Цзэдун». Организаторы, которыми выступили представители Ленинского мемориала в Ульяновске и мемориального дома Мао Цзэдуна в Китае, отмечают, что основная идея выставки — познакомить россиян с Мао не как с китайским народным лидером, а как с человеком, которому свойственны простые интересы: каллиграфия, поэзия и чтение книг. В отличие от других выставок, экспозиция будет представлена не три месяца, а четыре — до конца февраля 2019 года.

По словам ученого секретаря Ленинского мемориала Анны Баранниковой, эта выставка стала первым совместным выставочным проектом двух мемориальных комплексов. Более ста стендов, посвященных жизни, творчеству и политической деятельности Мао, расположились в галерее большого зала. Ленинский мемориал стал официальным партнером музея Мао Цзэдуна в реализации проекта на территории России. В тур по городам России выставка отправится из Ульяновска.

«Эта выставка стала частью «красного маршрута» в Ульяновске. Её открытие — важный шаг в развитии отношений между Китаем и Россией», — приводятся в сообщении впечатления Лун Цзян Юй, заместитель директора мемориала Мао Цзэдуна в Китае.

Отметим, что Ульяновск является родиной Владимира Ленина.

Напомним, в Забайкальском крае ранее началось развитие «красного маршрута», ориентированного, в первую очередь, на туристов из сопредельного Китая. Среди объектов «красного маршрута» — памятные места, связанные с пребыванием лидеров Центрального комитета компартии Китая в Чите; краеведческий музей, где работает выставка «Образ жизни советский»; специальная выставка по «красному» туризму и ряд других.

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Отметим, что один из главных государственных праздников Китая — день образования КНР, который отмечается 1 октября. Именно в этот день в 1949 году лидер китайских коммунистов Мао Цзэдун на торжественном митинге провозгласил создание КНР. Этому событию предшествовала долгая и кровопролитная борьба между китайскими коммунистами и китайской национальной народной партией («Гоминьдан»), а также их совместная борьба против японских милитаристов. Когда в 1945 году СССР разгромил милитаристскую Японию, гражданская война в Китае возобновилась. Коммунисты во главе с Мао Цзэдуном получили от Советского Союза военную технику, что позволило им переломить ход гражданской войны и победить «Гоминьдан» к концу 1949 года.