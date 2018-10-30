Фильм по манге и аниме «Атака титанов» снимет создатель фильма ужасов «Оно»

Лос-Анджелес, США, , 15:20 — REGNUM Создатель фильма ужасов «Оно» Андрес Мускетти снимет игровой фильм «Атака титанов», в основу которого лягут популярные манга и аниме-сериалы. Об этом 29 октября сообщил журнал Variety.

Производством картины будет заниматься Warner Bros., отмечается, что 29 октября 2018 года кинокомпания заключила сделку с японским издательством Kodansha. Должности продюсеров проекта займут Дэвид Хейман (серия фильмов «Гарри Поттер» и картина «Фантастические твари и где они обитают») и Масаёри Ока, известный зрителям по роли Хиро Накамуры в сериале «Герои» и проектам «Мег: монстр глубины», «Тетрадь смерти» и «Напряги извилины».

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Напомним, создателем манги «Атака титанов» является Хадзимэ Исаяма. С момента первой публикации в 2009 году она разошлась по миру тиражом более 76 млн копий, по ней был выпущен одноимённый аниме-сериал. В мире, созданном Исаяма, человечество загнано в города, за очень высокие стены, которые защищают его от огромных гуманоидных существ, названных титанами.

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