Мэл Гибсон и Чарли Ханнэм снимутся в детективном футуристическом триллере

Лос-Анджелес, США, , 13:55 — REGNUM Мэл Гибсон, Чарли Ханнэм и Эйса Гонсалес снимутся в футуристическом триллере «Уолдо». Работать над созданием картины будет режиссёр Тим Кирби. Об этом 29 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В основу картины ляжет книга «Последний взгляд» (Last Looks: A Novel) писателя Говарда Майкла Гулда о приключениях детектива Департамента полиции Лос-Анджелеса Чарли Уолдо, минималиста, проживающего в лесу. Он возвращается к работе после того, как происходит убийство жены известной телезвезды. Роль детектива исполнит Чарли Ханнэм. Пока что неизвестно какая именно роль достанется Мэлу Гибсону.

Напомним, Тим Кирби — британский кинорежиссёр, известный зрителям по своей работе над сериалом «Флибэг» («Дрянь») и фильмом «Точка отрыва». Последней актерской работой Мэла Гибсона стала роль Курта Мэйрона в фильме «Здравствуй, папа, Новый год! 2».

