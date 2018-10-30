В логотипе «Аватара» больше не будут использовать бесплатный шрифт

Лос-Анджелес, США, , 14:20 — REGNUM В логотипе сиквелов фильма Джеймса Кэмерона «Аватар» больше не будет использоваться бесплатный шрифт Papyrus, который вызывал насмешки у многих иностранных зрителей и СМИ, сообщает The Verge.

К постеру фильма, бюджет которого составил $237 млн, скептически отнеслись еще при выходе блокбастера на большие экраны в 2009 году. Бесплатный шрифт Papyrus, который использовался в нём, СМИ называли вторым самым ненавистным шрифтом после Comic Sans. Помимо этого, в прошлом году американское комедийное шоу Saturday Night Live выпустило скетч с Райаном Гослингом в главной роли, в котором актёр постепенно сходит с ума от мысли, что в логотипе «Аватара» используется Papyrus. После таких многозначительных намёков создатели картины решили сменить шрифт на постерах в последующих частях картины.

Напомним, вторая часть самого кассового фильма в истории кино выйдет в 2020 году. Премьеры еще трех частей франшизы запланированы на 2021, 2024 и 2025 годы.

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