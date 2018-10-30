В Москве открывается фестиваль «Скрипач на все времена»

Москва, , 13:35 — REGNUM 30 октября В Большом зале Московской консерватории открывается фестиваль «Скрипач на все времена» памяти Юлиана Ситковецкого. В первый вечер на прославленную сцену поднимутся музыканты итальянского скрипичного ансамбля «Солисты Венеции» (I Solisti Veneti). Они приурочили свою программу к 150-летию великого итальянского композитора Джоаккино Россини. Второй концерт фестиваля состоится в день рождения Юлиана Ситковецкого — 7 ноября. Произведения Феликса Мендельсона, Никколо Паганини, Мориса Равеля и Петра Чайковского исполнят виртуозы Клара Джуми Кан, Массимо Кварта и Валерия Абрамова в сопровождения «Солистов Москвы» Юрия Башмета. Оркестр маэстро даст 28 ноября и заключительный концерт в формате Mozart Night: прозвучат знаменитые «Маленькая ночная серенада» и Пятый концерт австрийского композитора. Солистка Арабелла Штайнбахер из Германии будет играть скрипке работы Антонио Страдивари 1716 года.

Юлиан Ситковецкий (1925−1958) — необыкновенно одаренный советский скрипач. Не дожил до 33 лет, скончавшись от рака легких. Отличался уникальной техникой. Был первым исполнителем сочинений выдающихся отечественных композиторов. На последнем концерте в 1956 году Ситковецкий исполнил новую редакцию Первого скрипичного концерта Дмитрия Шостаковича в присутствии маэстро, заслужив одобрение композитора.