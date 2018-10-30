Сигурни Уивер рассказала о продолжениях фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона

Лос-Анджелес, США, , 13:11 — REGNUM Сигурни Уивер в интервью журналистам сообщила, что она закончила сниматься во второй и третьей частях фильма «Аватар» режиссёра Джеймса Кэмерона и приступила к съёмкам в четвёртой и пятой части. Об этом 29 октября сообщил портал MovieWeb.

Поскольку доктор Грэйс Огустин, роль которой она исполнила, погибла в первой части картины, актрису спросили о том, кого же она играет в продолжении и имеет ли её персонаж отношение к Огустин. «Нет, не совсем», — ответила на это актриса, лишь добавив, что её новый персонаж является «постоянным». Уивер также сказала, что все новые фильмы «Аватар» можно будет смотреть по отдельности, но все вместе они составят большую сагу.

Читайте также: Малькольм Макдауэлл никогда не смотрел оригинальный фильм «Хэллоуин»

Напомним, Джеймс Кэмерон намерен выпустить ещё четыре части фильма «Аватар», ранее ИА REGNUM сообщило, что основные события «Аватара 2» будут происходить в водной среде. На создание специальной технологии съёмок у команды Кэмерона ушло около года.

Читайте ранее в этом сюжете: Продюсер «Аватара 2» рассказал о ключевых моментах будущих фильмов франшизы

Читайте развитие сюжета: В логотипе «Аватара» больше не будут использовать бесплатный шрифт