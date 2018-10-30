В Москве пройдет форум независимых кинематографистов «ОСЕНЬ кинофест»

Москва, , 12:39 — REGNUM С 9 по 11 ноября в «Электротеатре Станиславский» и в Центре документального кино Москве пройдет фестиваль «ОСЕНЬ кинофест». Форум призван поддержать молодых независимых кинематографистов, работающих с видео. Программа смотра достаточно широка: игровое и документально кино, видеоарт, и даже специальный конкурс работ, снятых на iPhone. Из 300 присланных работ комиссией для конкурса отобрано всего около 30 фильмов. Премии будут вручены 11 ноября в традиционных номинациях. Уже известен фильм, который будет показан на закрытии — «Алексей Дидуров. Жизнь после» режиссера Анны Голиковой.