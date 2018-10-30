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Песков посоветовал всем посмотреть фильм про Крымский мост

Культура

Премьера фильма состоялась 29 октября в концертном зале «Зарядье»

Песков посоветовал всем посмотреть фильм про Крымский мост
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 30 октября 2018, 12:30 — REGNUM  В фильме «Крымский мост. Сделано с любовь» есть юмор и хорошая игра актеров, поэтому его надо посмотреть всем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».

«Он (фильм) очень клевый. Краски, юмор, ребята играют здорово, красивые люди, солнце, море, мечта, — сказал Песков на премьере фильма. — Поэтому давайте, всем надо идти и смотреть обязательно».

Напомним, 29 октября в концертном зале «Зарядье» в Москве состоялась премьера фильма Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью». Ставшая популярной еще до выхода на большой экран картина рассказывает о романтических отношениях молодых людей на фоне грандиозной стройки моста через Керченский пролив.

Читайте ранее в этом сюжете: «Крымский мост»: премьера фильма в концертном зале «Зарядье» в Москве

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