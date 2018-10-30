Вторник, 30 Октября 2018 года
13:18:23 МСК

В Южно-Сахалинске открывается российско-японский джазовый фестиваль

Культура

Хедлайнером выступит неутомимый Игорь Бутман

В Южно-Сахалинске открывается российско-японский джазовый фестиваль
Frolzart
Игорь Бутман

Южно-Сахалинск, 30 октября 2018, 11:29 — REGNUM  30 и 31 октября в Южно-Сахалинске на сцене киноконцертного зала «Октябрь» пройдет II Международный фестиваль «Сахалин — Хоккайдо Джаз». Инициаторами и организаторами музыкального форума двух стран выступили глава региона Олег Кожемяко и народный артист России Игорь Бутман. Об этом сообщает портал Sakhalinmedia.

Как отмечал маэстро, представительство государств будет примерно паритетным. Так в первый день, 30 октября, на сцену поднимутся московский джазовой коллектив LRK Trio, японский квинтет известного саксофониста Шунасуки Ишикава и ансамбль Игоря Бутмана.

Проект «Русские сезоны в Японии», в рамках которого проходит джазовый фестиваль на Сахалине и Хоккайдо, проводится под патронатом Министерства культуры РФ и предполагает более 40 различных мероприятий, в том числе гастроли российских театров и музыкальных коллективов, фестивали циркового искусства и российского кино.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить