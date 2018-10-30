Путин поздравил Музей Востока со 100-летним юбилеем

Москва, , 11:08 — REGNUM Сегодня, 30 октября, президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Государственного музея искусства народов Востока со 100-летним юбилеем, отметив, что за этот период музей вырос в крупный просветительский центр, известный далеко за пределами России, сообщается на сайте Кремля.

По мнению президента, это произошло благодаря их подвижническому, востребованному труду талантливых учёных, археологов, искусствоведов, которые основали отечественную школу востоковедения и заложили фундаментальную научную базу для создания уникального музея, специализирующегося на хранении, изучении и популяризации искусства народов Востока.

«В настоящее время в Государственном музее искусства народов Востока работают специалисты высочайшей квалификации, знакомящие посетителей с национальными обычаями и укладом жизни народов Востока. Особенно важно, что большое внимание уделяется детской, подростковой аудитории», — подчеркнул глава государства и пожелал коллективу музея дальнейших свершений.

Справка ИА REGNUM:

Государственный музей искусства народов Востока», расположенный в «Доме Луниных» в Москве, создан 30 октября 1918 года. В музее насчитывается 147 тыс. 500 экспонатов. В фондах музея представлена живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство из более 100 стран Востока — Японии, Китая, Кореи, Ирана, Индии, Вьетнама, Бирмы, Лаоса, Таиланда, Камбоджи и т. д.

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