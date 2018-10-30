В Москве открывается Международная выставка «Российская неделя искусств»

Москва, , 10:20 — REGNUM 30 октября в Москве, в Конгресс-холле «Даниловский» открывается XXV международная выставка-конкурс «Российская неделя искусств». В 2018 году в художественном смотре принимают участие современные художники, скульпторы, фотографы и дизайнеры из 26 стран. Для оценки конкурсных произведений приглашены более 50 известных экспертов, искусствоведов, галеристов, меценатов, арт-продюсеров из разных стран. Ведь это не просто большая экспозиция: ее площадь более 3200 кв. м. — это, по утверждению одного из организаторов, заслуженного художника России Леонида Федоровича, «работающая бизнес-платформа, позволяющая художникам получать актуальную информацию, полезный контент и коммерческую реализацию».

В рамках «Российской недели искусств» пройдут конференции «Глобализация в эпоху перемен» и «Инновации в художественном образовании». А на мастер-классах состоятся занятия по колористике, скетчам, особенностям портретной и пейзажной живописи, азам иконописи и другим направлениям.

Все произведения искусства можно приобрести. Выставка продлится до 7 ноября.