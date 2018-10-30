В Ижевске пройдут Парадельфийские игры

Ижевск, , 09:55 — REGNUM С 11 по 17 ноября в столице Удмуртии Ижевске будут проходить II Международные Парадельфийские игры. В инклюзивных состязаниях людей с инвалидностью в области достижений в искусстве примут участие более 1500 одаренных музыкантов, писателей, художников и актеров из 50 регионов России и 16 стран мира. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Творческое соревнование состоятся в восьми видах искусств: музыкальное, изобразительное, аудиовизуальное, театральное, хореографическое и цирковое; литература (авторство) и жестовая песня. В гала-концертах на открытии и закрытии Игр, кроме лауреатов смотра, выступят и звезды эстрады. Также в рамках форма пройдут международная конференция, семинары, мастер-классы и экскурсионные программы.