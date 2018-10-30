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«Эпик файлы»: Сыендук опубликовал полный сезон шоу об истории анимации

Культура

Ранее шоу выходило на телеканале 2х2

Москва, 30 октября 2018, 10:15 — REGNUM  Видеоблогер Дмитрий Сыендук выпустил на своём YouTube-канале «sndk [ икс ]» полный сезон научно-популярного шоу «Эпик файлы», посвященного истории и эволюции анимации. Последние видео из серии было опубликовано 29 октября.

В выпуск вошли десять выпусков о гендере, цензуре, сценарии и других составляющих мультфильмов. Дмитрий Сыендук исследует, как развивался культ мужественности в анимации, почему так много людей смотрят аниме и как японские мультфильмы повлияли на западную анимацию, как писать сценарий согласно кругу Дэна Хармона и другие явления мультипликации.

Напомним, что шоу, записанное в формате захвата экрана с озвучкой от Сыендука, запустил телеканал 2×2 вместе с агентством «Мамихлапинатана». Первый эпизод, в котором авторы рассказывали про взрослую анимацию, вышел в эфир в сентябре.

Читайте ранее в этом сюжете: «Каталог извращений»: Сыендук о популярном мультсериале Totally Spies

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Мультипликация
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