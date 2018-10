Группа Bon Jovi выступит в Москве в мае

Москва, , 00:52 — REGNUM Американская рок-группа Bon Jovi выступит в Москве 31 мая 2019 года в рамках мирового тура This House Is Not For Sale, сообщает пресс-служба компании Sav Entertainment.

По словам представителя компании, Bon Jovi не приезжали в Россию с концертом уже 30 лет — в последний раз они выступали на международном рок-фестивале. Лидер группы Джон Бон Джови заявил, что группа приедет в обновленном составе, который «впечатляет все больше с каждым концертом». Коллектив подготовил к мировому туру 95 песен, которые будут меняться с каждым концертом.

Напомним, американская рок-группа Bon Jovi была создана в 1983 году, бессменным лидером группы является вокалист Джон Бон Джови. За годы своего существования группа продала более 130 млн копий своих музыкальных альбомов.