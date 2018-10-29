«Мой любимый музей»: Министерство культуры запускает народное голосование

Москва, , 18:44 — REGNUM Министерство культуры РФ в день уже знаменитой акции «Ночь искусств», которая в 2018 году пройдет 4 ноября, на сайте «Культура.РФ» запустит проект народного голосования «Мой любимый музей». По утверждению директора департамента информационного и цифрового развития ведомства Вадима Ванькова в каталог будет загружено более 4 тысяч музеев. Результаты опроса жителей страны, любителей постоянных экспозиций и выставок будут подведены в конце 2018 года. В официальной информации не говорится, как будут отмечены лауреаты конкурса — и музеи, и сами голосовавшие постоянные посетители.