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«Мой любимый музей»: Министерство культуры запускает народное голосование

Культура

Старт всенародного опроса — 4 ноября

Москва, 29 октября 2018, 18:44 — REGNUM  Министерство культуры РФ в день уже знаменитой акции «Ночь искусств», которая в 2018 году пройдет 4 ноября, на сайте «Культура.РФ» запустит проект народного голосования «Мой любимый музей». По утверждению директора департамента информационного и цифрового развития ведомства Вадима Ванькова в каталог будет загружено более 4 тысяч музеев. Результаты опроса жителей страны, любителей постоянных экспозиций и выставок будут подведены в конце 2018 года. В официальной информации не говорится, как будут отмечены лауреаты конкурса — и музеи, и сами голосовавшие постоянные посетители.

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Культурная хроника
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