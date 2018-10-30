Хочешь игру — создай ее сам: интервью с разработчиком «Смартфона»

Алёна Соколова, , 10:01 — REGNUM

25−28 сентября в немецком городе Эссен прошёл четырехдневный фестиваль Internationale Spieltage SPIEL — крупнейшая в мире выставка настольных игр. Россия постепенно внедряется в это мероприятие, представляя новинки отечественного игропрома для зарубежной публики. Это, безусловно, способствует не только имиджу страны на внешнем рынке, но и развивает внутренний: современные российские авторы создают шедевры и становятся легендами.

В 2018 году выходит настольная игра «Смартфон» — и тут же, еще до официального российского релиза, врывается в рейтинг топ-10 самых ожидаемых игр Эссена по версии BGG-TV — канала, созданного самым известным и влиятельным игровым порталом мира BoardGameGeek. Мы пообщались с Иваном Лашином — 26-летним автором игры, сотрудником издательства Cosmodrome Games и активным участником Гильдии разработчиков настольных игр.

Недавно мы узнали, что твоя игра — «Смартфон» — входит в топ самых ожидаемых игр на Эссене, мировой выставке настолок. Знаешь ли ты истории о других российских геймдизайнерах, чьи проекты были так высоко оценены?

Конечно. Например, «Находка для шпиона» Алексанра Ушана — одна из лучших патигеймов в мире, также все высоко оценили игру «Наместник» Юрия Журавлёва. [Патигейм — party game, «игра-вечеринка» — жанр веселых игр для большой компании — прим. ред.]

Расскажи немного о «Смартфоне». Он долго разрабатывался? В чем состоит суть игры и почему, как ты думаешь, она нашла такой отклик у публики?

«Смартфон» — стратегическая экономическая игра, в которой мы играем за CEO больших технологических корпораций, производящих смартфоны. В игре придется принимать сложные решения по оптимизации развития своей фирмы — какие технологии внедрить в свой продукт, в какие регионы расшириться, в каком сегменте производить свои телефоны — в общем практически весь стратегический спектр реальных компаний. И, помимо этой тематической симуляции, у смартфона есть инновационный механизм принятия решений, который поразил прямо в сердце всех любителей современных евроигр. Ну и, конечно, «Смартфон» вызывает ощущение доработанной игры — у него в копилке целых 2,5 года разработки.

Сколько времени ушло от момента идеи «Смартфона» до появления готового витринного экземпляра?

Практически ровно 3 года. [Первая коробка была представлена на Граниконе в этом году — прим. ред.]

«Смартфон» ведь не первая твоя игра? Сколько у тебя уже изданных проектов и какой был первый?

Не первая игра, но первая изданная настолка. А прототипов у меня очень много, как и у всех — за 50 перевалило.

Как ты вообще попал в индустрию настольных игр?

Всё благодаря «Гильдии разработчиков». Придумал игру, прочитал объявление на «Тесере», пришел на встречу — и понеслось. [Tesera.ru — самый крупный в рунете портал о настольных играх — прим. ред.]

Ты работаешь в штате крупного издательства — Cosmodrome Games. Как проходит твой рабочий день?

Я девелопер — отвечаю за развитие проектов. Рабочий день складывается всегда очень по-разному, но основную часть моей деятельности составляет просмотр и оценивание поступающих игр, доработка и тестирование уже принятых проектов и мониторинг рынка на предмет трендов и игр на локализацию.

Вы ведь берете игры сторонних авторов на издание. Что в игре заставляет вас решить, что именно она достойна появиться под вашим брендом?

К этому приводит целый ряд факторов. Нас интересуют определенные жанры, игры средней и крупной комплектации, но в первую очередь — всегда свежая механика.

Сколько игр вам присылают на рассмотрение и сколько из них достойны заключения контракта? Если не секрет, конечно.

Не секрет. Обычно около 10−15 проектов в месяц. Добираются до издания, к сожалению, крайне мало.

Параллельно ты активно участвуешь в жизни «Гильдии разработчиков настольных игр» (ГРаНИ). В чем заключен твой вклад в работу сообщества?

Я отвечаю за наладку анкет, плюс стараюсь посещать встречи петербургской ячейки «Гильдии» и принимаю участие в организации «Граникона». [Анкеты тестировщиков заполняют участники «Гильдии» в качестве обратной связи для разрабатываемых проектов — прим. ред.]

А какие у тебя любимые игры?

Я предпочитаю тяжелые евро, особенно экономические симуляторы. Но получаю удовольствие от любых игр, в особенности новых для меня. Если по-человечески, то, например, мне нравится «Проект Гайя» [Стратегия о колонизации космоса — прим. ред.], Nippon [игра о промышленном развитии Японии — прим. ред.], Food chain magnate [игра о развитии и менеджменте ресторанов фастфуд-сетей — прим. ред.].

Рынок настольных игр в России — это… как? Прибыльно? Сложно? Модно? Охарактеризуй его в 1−2 предложения.

Рынок настольных игр в России — это большой рост. За несколько лет с начала моего хобби ситуация встала с ног на голову. Если раньше гику в России было нечего купить, то теперь рынок буквально завален аппетитными новинками от кучи издательств.

Что вдохновляет тебя на придумывание игр?

Пустота. Пустота в некоторых нишах — в основном в нише коротких стратегических игр. И мне так хочется таких игр, а их нет — вот и приходится брать все в свои руки.

Дай совет людям, которые только знакомятся с настольными играми. С чего начать погружение в этот мир?

Советую прийти в настольный магазин и рассказать, чего вам хочется от игры, чтобы вам подобрали именно такую игру, с которой было бы приятно начать погружение в этот яркий и красочный мир.

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